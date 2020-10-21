貓咪毛茸茸的身體加上水潤無辜的大眼睛，讓許多人心甘情願地成為了「貓奴」。但在泰國某間寺廟中，一名和尚的定力讓大家都超級佩服，只見他正坐在角落合掌誦經，身邊卻有4隻調皮的小奶貓在打鬧，甚至跳上了他的腿，但和尚從頭到尾都沒有受到影響，仍虔誠地閉著眼。

泰國網友那拉提普（Naratip Boobpathong）近日在個人的臉書分享了一段可愛的影片，只見一名穿著橘色袈裟的和尚，正盤腿坐在寺廟的角落，虔誠地合掌誦經。

但往下一看，就可以發現有4隻調皮好動的小奶貓正圍繞著他玩耍，其中幾隻還大膽地跳上了和尚的腿，互相打鬧著，甚至在他的袈裟裡玩起了躲貓貓，不過不管這幾隻小貓怎麼搗蛋，和尚似乎都沒有被打擾，繼續保持著自己閉眼誦經的姿勢。

影片曝光後很快就吸引大批網友前來觀看，至今已超過4萬人按讚，大家對於和尚的定力都感到相當佩服，紛紛笑說：「這麼可愛的小貓咪都坐懷不亂，大師真乃得道高人也」、「太殘酷的修行了，是我的話已經和牠們玩在一起了」、「我果然是凡人，隔著螢幕都想把牠們抱起來」、「大師好受歡迎」、「啊也就真正的大師能頂得住了吧」。