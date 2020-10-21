本月初一位泰國男子因為和友人聚餐喝醉，竟然「強抱」路邊流浪狗回家陪睡，隔天醒來一臉錯愕的奇葩模樣紅遍全球，而沒有養狗經驗的他，在網友鼓吹之下，也將狗狗暖心收編，如今狗狗不僅得到妥善的安置，還成了名副其實的「網紅狗」，一組貴氣逼人的照片曝光，再度引發網友關注，讓眾人打趣笑說「這隻狗來報恩的，旺主人！」

在 Instagram 查看這則貼文 Boom'（@boom_nakan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 3 日 上午 2:54 張貼

男子Yutthaphum Kaewekhem喝醉酒強抱流浪狗回家陪睡的影片，在網路上一夕爆紅，原本他酒醒後擔心狗狗是有主人的，於是就趕快將狗狗送回燒烤店，並承諾會負擔狗狗議年的伙食費和醫藥費，後來得知他其實是一隻流浪狗後，加上網友的鼓吹下，他最終將狗狗收編，並將其取名為「豬肉（หมูทะ）」。

在 Instagram 查看這則貼文 Boom'（@boom_nakan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 18 日 上午 7:59 張貼

有趣的是，原以為事情到此告一段落，沒想到這隻小黃狗出乎意料之外的非常上鏡，表情也很有戲，網路上流傳一組牠戴著珠寶造型的項鍊和耳飾，貴氣逼人的超浮誇模樣，加上表情十分到位，成了名副其實的「網紅狗」。尤其是牠和飼主一搭一唱的時尚穿搭，氣勢爆棚，完全不輸時尚雜誌的模特兒。

在 Instagram 查看這則貼文 Boom'（@boom_nakan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 17 日 下午 7:27 張貼

照片曝光後網友眼睛為之一亮，紛紛留言大讚「整個過程超ㄎㄧㄤ，結局超暖」、「變得也太高貴了吧，真的浮誇了」、「重點是狗狗的表情超到位，果然天生是網紅命啊」、「這隻狗來報恩的，旺主人」、「狗狗腹部的傷口表示他有帶狗狗去結紮，真的是好飼主，這狗抽到SSR」、「浮誇的主人造就浮誇的孩子」。

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