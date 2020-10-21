意外總是藏在不經意的時間與空間。日前，美國田納西州一名釣客出海釣魚，捕到了一隻鱸魚，然而當他要把手伸進魚嘴裡的時候，竟發現裡面藏有一條小蛇，而且還正「緊盯」著他看，讓這名釣客瞬間嚇了一跳，但同時也覺得這個景象十分罕見有趣。

根據外媒報導，田納西州野生動物資源局（Tennessee Wildlife Resources Agency）在本月18日時，於官方臉書上分享了這張照片和背後的故事，釣客鮑德里（Dan Boudrie）日前出海釣到了一條鱸魚，不過就在他想要把手伸進魚嘴的時候，卻突然發現裡面竟藏了一條小蛇，而且還正在盯著他看，讓鮑德里瞬間嚇了一跳。

所幸鮑德里並沒有受傷，但他卻非常好奇，如果在這樣的情況下手被蛇咬傷了，該如何和醫生解釋；田納西州野生動物資源局也在文中提醒其他釣客，在檢查自己釣到的漁獲時一定要特別小心，因為我們永遠不知道危險會藏在哪個地方。

照片曝光後，許多網友都感到相當震驚，「如果是我釣到這隻鱸魚，我可能會把魚、蛇和魚竿全都扔進水裡，而不是拍照！」、「這條魚向我們證明，貪吃是一種可以致死的罪」；也有專業的網友認出了這條小蛇的真實身分，牠其實是一種常見的水蛇（water snake）或是美南水蛇（banded water snake），屬於無毒的蛇類。