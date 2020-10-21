小時候只要犯錯了，免不了會被父母責罵。最近，大陸一段影片就在網路上爆紅，一名媽媽新買回來的保養品被女兒給用壞了，所以她正在想要教訓女兒，結果家裡飼養的黃金獵犬卻突然殺出，擋在小女孩面前「霸氣護娃」，讓媽媽感到哭笑不得。

阿金見小主人被罵立刻開啟「霸氣護娃模式」(影片來源/YouTube/燃News)

根據陸媒報導，徐州一名小女孩因為把保養品給用壞了，所以遭到媽媽教訓，然而他們家所飼養的黃金獵犬哈利見狀，竟坐到了小女孩的前方進行保護，只要媽媽開口罵人，牠就會做出凶狠齜牙的表情反抗，小女孩也安心地躲在牠的背後放聲大哭；最後，哈利甚至抬起毛掌、把頭放在肩上，抱住小女孩給予安慰。

媽媽見到眼前這幕頓時感到好氣又好笑，她也透露，這其實不是哈利第一次「護娃」，每次只要她因為什麼事而教訓女兒，哈利就會快速跑過來保護她，甚至抬起手掌幫忙掩護，可愛的互動讓媽媽都不忍心再繼續罵下去。

網友們看到影片也覺得相當暖心有趣，紛紛留言稱讚哈利：「看來小主人沒少給了牠火腿吃啊」、「好暖啊哈哈哈，互相陪伴挺好」、「好可愛呀！我也想要一隻乖巧的狗狗」、「好暖好可愛的狗狗～」、「太治癒了，小娃娃好幸福」。