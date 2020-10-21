飼主在外面就算再放心也不要輕易讓毛孩離開視線範圍！大陸一名男子家裡養的柴犬近日走失，發現疑似被一名老人帶走，他循線找上門之後，在對方家裡餐桌上發現「一堆紅肉」，裡面還有狗狗的晶片，目前已經交由警方處理。

根據陸媒報導，山東青島一名劉姓男子養了一隻名叫「大福」的柴犬，日前卻不慎走失。他焦急地四處尋找，最後透過監視器畫面發現大福疑似被附近一間水果攤的老人拉走，隨即前往查看。沒想到竟在對方家裡桌上發現一攤紅肉，立刻質問是不是把他的狗殺了，但老人僅表示這是雞腿肉，還大方表示可以化驗。

劉男因為感覺不對勁，取了肉塊到警方認證的寵物醫院檢查，結果真的掃到大福的寵物晶片。但回去之後老人竟宛如人間蒸發，消失的無影無蹤，也沒有再出來擺攤，劉男只能向警方報案。

影片曝光後引起眾怒，不少網友紛紛留言「都給自己寵物裝晶片了，應該是和自己的狗狗感情特別好吧，發現它最後變成了一坨肉，這種精神衝擊挺大的，一般人很難承受吧」、「真夠缺德的，少吃這一口肉能死啊？以盜竊罪論處」、「這個老人太殘忍了」、「就這麼饞？！撿了人家的狗就吃！」