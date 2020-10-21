狗狗是最常見的寵物之一，乖巧又忠心的牠們也被譽為是「人類最好的朋友」。對此，有網友就十分好奇在這麼多品種之中，究竟哪一個才是最聰明的？文章曝光後掀起熱議，有不少網友都狂推一狗種，直呼：牠們有6歲小孩的智商！

不少網友都認為「邊境牧羊犬」是最聰明的狗。(示意圖／達志影像)

一名網友在PTT八卦板以標題「最聰明的狗種？」發文，表示不同品種的狗似乎擁有不一樣的特質，像是柴犬就特別會討人歡心，哈士奇則是體力旺盛，台灣土狗則公認智力體力都有一定水準。這也讓他不禁好奇想知道，在這麼多品種之中「哪種狗最聰明？」

文章曝光後掀起熱議，其中絕大多數的網友都狂推「邊境牧羊犬」，「牧羊犬吧」「智商最高的不就邊境牧羊犬」「邊境牧羊犬根本神....有6歲小孩的智商還比小孩聽話」「邊境牧羊犬如果覺得你的命令太白癡還會嘲諷不理你」「邊境真的很聰明，不夠好玩的還不玩，其實大多數工作犬都聰明，而且普遍牧羊犬＞獵犬、守衛犬」。

邊境牧羊犬懂得用眼神控制羊群，是最普遍的蘇格蘭牧羊犬犬種。(示意圖／達志影像)

據了解，邊境牧羊犬（Border Collie）是一種原產自蘇格蘭的牧羊犬，懂得用眼神控制羊群，是最普遍的蘇格蘭牧羊犬犬種。牠們同時也以精力旺盛，體格精實且容易學習雜技運動而聞名，被學界認為是最聰明的犬種。智商大約等同6、7歲幼童，所以在犬類競技與牧羊犬競賽中往往表現亮眼，佔有優勢。在2011年就曾有1隻邊境牧羊犬能大略了解1022個人類字彙，並根據這些命令做出正確的反應與動作。