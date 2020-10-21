台北市立動物園馬來貘「貘豆」出生後，超萌模樣在網路上引發討論，距離上次馬來貘寶寶「貘樹」誕生，已相隔了7年，而「貘樹」則是「貘豆」的舅舅，在不同媽媽、相同保育員的照顧下，牠們的個性也有所不同，「貘豆」與舅舅「貘樹」相比，就顯得較不喜歡下水。

馬來貘甥舅大不同~「貘豆」和「貘樹」比一比(youtube/臺北市立動物園)

馬來貘媽媽「貘芳」第一次生產，於今年9月13生下「貘豆」，雖然牠首次當媽，但在照顧寶寶的過程中，完全體現母性的本能，當看到保育員欲幫寶寶量體重、體長時，牠就會發出警告聲威嚇，而在隔離的過程中，就算隔著欄杆，也會使出野外本能，想盡辦法吃寶寶的糞便，以免曝光孩子行蹤。

舅舅「貘樹」小時候非常喜歡下水(圖/台北市立動物園提供)

而馬來貘外婆「馬雅」照顧「貘樹」時，也有類似的行為，不過有趣的是，「貘樹」從小就愛將後腳泡在喝水盆或裝水容器裡大便，這也導致「馬雅」根本吃不到，而此習慣到長大後仍未改變，因此保育員照顧「貘樹」時，都會將飲水盆換成較高的裝水容器，讓「貘樹」別再將大便排進喝水盆中。

儘管照顧的保育員相同，但「貘樹」和「貘豆」個性仍有差異，推測與出生季節不同有關，就以學游泳的情況舉例，「貘樹」5月份出生，出生時體重約8,420公克，不僅喜歡玩水，而且游泳也學得很快，反觀9月份出生的「貘豆」，剛出生時體重僅5,190公克，可能因台灣已入秋，因此牠就較不愛下水，唯有在媽媽「貘芳」帶領的情況下，才願意到戶外活動場練習游泳。

馬來貘寶寶「貘豆」與媽媽「貘芳」(圖/台北市立動物園提供)

馬來貘寶寶「貘豆」自9月30日開始，會到戶外活動場練習游泳，動物園曾透露是每天上午10點30分至11點30分，及下午15點30分至16點30分兩時段，但由於近日天氣變化較大，保育員也擔心「貘豆」會因此著涼，因此會先評估當日天氣，及「貘豆」身體狀況後，才會在規定的時段內放「貘芳」和「貘豆」到戶外活動。