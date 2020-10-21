寵物的個性都不同，有些親近人，有些一看到陌生人，就會提高警覺，有的則是會嚇到躲起來。日本有一名飼主，養了2隻虎斑貓，個性非常的頑皮，豈料一日客人突然造訪，其中一隻貓竟被嚇傻，趕緊逃在沙發底下躲藏，沒想到卻超糗沒躲好，逗得12萬人哈哈大笑。

日本飼主@nekochan_slave養了2隻虎斑貓，分別是15歲的Nekochan及2歲的Konekochan，牠們倆在家非常頑皮，根本是家中的小霸王，豈料一日有陌生人造訪，當時門鈴大響，2歲的Konekochan秒被嚇壞，馬上逃走並躲在沙發底下。

有趣的是，由於事發突然，再者Konekochan當下太慌張，導致牠根本沒躲好，屁股還露出一大截在外面，尾巴還跟著捲了起來，好像在說「你看不到我，你看不到我」，尷尬的畫面讓主人看得哭笑不得，超萌的照片也獲得12.3萬人按讚。

不少人回應「貓皇：我不在這兒，你沒看到我吧！」、「牠該不會以為藏起自己的頭，別人就不會發現牠了吧」、「真實版的『躲貓貓』」、「有一個鴕鳥心態的貓皇」、「我家的貓是很愛睡在沙發底下，而且每次只留半截身體在外面，詭異睡姿讓我超級困惑」。