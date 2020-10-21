結婚是人生中的大事，不少人都會舉辦婚禮請親友一同分享喜悅。其中，「禮金該包多少才不會失禮」這個尷尬問題就一直爭論不興。一名網友近日就透露朋友將婚禮辦在知名酒店，一桌費用高達2萬5元，沒想到當天卻收到一名親友只包600元禮金，讓他氣得直呼「可以請他回家吃自己嗎？」文章卻意外掀起眾怒。

一名網友在PTT八卦板以標題「婚宴包600可以讓他吃嗎？」發文，表示他朋友在台北知名酒店舉辦婚禮，一桌金額至少2萬5起跳，沒想到當天卻發現有親友竟然只包了600元，連紅包袋都是現場跟人要的，讓他又生氣又傻眼的說道「各位看到他包600，還讓他吃嗎？可以請他回家吃自己嗎？」

文章曝光後卻遭到大批網友痛罵，紛紛回應「在飯店宴客還怕人吃？」、「敢辦那麼好，就不要怕別人吃」、「宴客想賺錢或攤平根本就是打腫臉充胖子」、「當初愛亂炸，炸到大白鯊剛好而已」、「沒那個屁股就不要硬選負擔不起的飯店阿」、「請客當然要好好招待啊，不然不要擺酒席啊」、「同事一桌兩萬八還沒收禮金勒！本來就不能有回本心態」。

還有網友認為宴請賓客，理論上還是有請的概念，不應該以紅包多寡來定義別人，況且要辦在哪裡、辦多少錢都是新人的決定，也沒有經過其他賓客同意，如果紅包多寡真的會不開心，怎麼不乾脆在喜帖裡直接說沒包多少不能來，看這樣計較的表現會有幾個人願意來祝福。