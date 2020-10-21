搜救犬「林志玲」於今年9月離世，曾參與維冠大樓倒塌、華山大草原分屍案等搜索，支援台灣重大案件。近日一對60幾歲的老夫妻透露，10幾年前兒子負氣離家，從此音訊全無，他們曾跑遍各地宮廟神壇求神問佛，但仍舊找不到兒子，豈料他們試圖祈求「林志玲」幫忙，沒想到奇蹟居然發生。

臉書粉專「搜救犬-林志玲遊俠救援 knight-errant SAR Dog」分享一則故事，訓練搜救教官兼主人陳星瑋19日時，門口出現一對60多歲的老夫妻，身旁還有一名30幾歲的年輕人，見到陳星瑋便問「搜救犬-林志玲是不是在這裡，昨天有打電話來過」，得到肯定的答案後，老翁自我介紹他姓王，專程帶妻兒來這裡還願的。

搜救教官陳星瑋當下很困惑，起初還以為對方搞錯地點，王姓老翁則進一步解釋，他在老家小有聲望，因此兒子負氣離家後，他為了面子問題不敢聲張，當有親戚詢問兒子去哪時，他便會謊稱至大陸發展，期間只能透過求神問佛的方式尋兒，但過了10年，兒子仍下落不明，讓兩老身心俱疲，搜救教官陳星瑋不禁感嘆「怪不得兩夫妻讓人看來如此蒼老憔悴」。

夫妻倆得知「搜救犬-林志玲」離世後，王姓太太認為「林志玲」救人無數，肯定非常有靈性，「應該是天神轉世，往生後也應該也是當了神」，便想嘗試向「搜救犬-林志玲」祈求幫忙找回兒子，王姓老翁提到，由於退休後沒收入，再加上身體不如從前，因此無法再跑到宮廟神壇祈求，便決定參照宮廟神壇博筊問神的方式。

王姓老翁自創一套在網路上探訪各地宮廟神壇，乞求神佛指點迷津的方法，對粉專上「搜救犬-林志玲」的照片誠心祈求協助，博筊後得到第50籤壬寅籤指示，沒想到依照指示尋找1個月後，竟奇蹟似的找到兒子，之後特地買了一塊金牌來還願，感謝「林志玲」的幫忙。

搜救教官陳星瑋說「這麼突然我一時間也不知如何應對，最後也只能恭喜他們一家團圓也幫搜救犬林志玲收下」，還分享了王翁的祈求方法，最後也強調，希望網友們能理性看待，也許事情純屬巧合，「也許上是天憐憫一個母親尋兒的苦心發了慈悲，不要過度迷信參考就好」。