早餐是一天的活力來源，也是台灣民眾最重視的一餐，大街上隨處可見各種風格的早餐店。一名女網友日前就在早餐店買了一份玉米蛋餅，沒想到打開盒子卻看到傻眼的一幕，讓她笑虧：「老闆娘您累了嗎？」。

有網友點玉米蛋餅發現老闆娘竟然反過來折，讓蛋餅皮包在裡面。(圖翻攝自Dcard)

一名女網友在論壇Dcard發文，表示日前到早餐店多點了一份蛋餅，打算中午當午餐吃。沒想到打開盒子的時候卻覺得不太對勁：「嗯？怎麼跟平常不太一樣」但再仔細看，才發現老闆娘將原本應該包在裡面的蛋、玉米那面，反過來捲，讓蛋餅皮包在內側，驚人的畫面讓她忍不住懷懷疑是自己看錯「沒…沒事應該是我的錯覺」。

文章曝光後笑翻一票網友，紛紛留言「老闆娘累了嗎？」、「我快笑死」、「哪裡的早餐店，我去拜訪拜訪」、「完全沒看過，不管在家還是在外，蛋在外面也太神奇了」、「是逆折法！這老闆娘是個高人！逆折法很難欸！」、「在給我幾個小時我就能找出其中的差別」。

但也有不少網友透露「高雄很多家蛋餅也是這樣做的，可能是文化差異」、「我大學常吃的蛋餅也是這樣耶」、「我家附近早餐店就是這樣弄」「、我家這邊的也是蛋折在外面」、「現在很流行這樣吃」。