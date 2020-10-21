學校每學期都會安排許多大大小小的考試，驗收學生的學習狀況，其中有不少佛心老師也會安排幾題簡單的送分題，讓學生多拿一點基本分數。日前一名網友因為老師出的題目實在太放水，忍不住PO上網分享，沒想到網友卻全都歪樓。

有網友看到老師出的送分題忍不住PO網分享。(圖翻攝自FB/爆怨2公社)

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，表示他看到一張學校出的考券，其中一題上面寫了「海綿寶寶操作天平時，天平保持水平靜止如下圖所示，指針在0刻度線上，請回答下列問題。」並請學生選擇「海綿寶寶在操作天平之前要先調整校準螺絲讓兩邊維持水平狀態，這步驟叫？（A）歸天（B歸零（C）歸西（D）歸去。」

超簡單的題目讓他連想到之前也曾有一道考題，問「誰是名族英雄」，選項則是「丘逢甲、丘逢乙、丘逢丙、丘逢丁」忍不住直呼「看到學校段考出這樣的題目，真的是吐血，原以為丘逢甲只是一個笑話而已」。

文章曝光後讓網友全都笑翻，紛紛留言「看到這種題目應該開心」、「學生成績好家長高興，學生快樂老師輕鬆，何樂而不為」、「老師有梗！」、「不錯啊，送分題」、「笑死」。

但有大部分的網友因為看到題中有海綿寶寶，全都歪樓回答「如果是海綿寶寶本人來執行的話確實有可能答案是A，我要申請試題疑義」、「要有神奇海螺的選項啊」、「因為是海棉寶寶，所以除了B其他答案都對」、「依據海綿寶寶的邏輯思考，答案是C」、「答案好像是C」。