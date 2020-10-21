澳洲一名攝影師，日前至華盛頓州珀斯(Perth)的揚切普國家公園（Yanchep National Park），拍到系列令人震驚的照片，只見一隻笑翠鳥(kookaburra)被致命毒蛇虎蛇 (Tiger snake)纏住腳部，而牠鳥喙裡則銜著蛇的頭，毒蛇極為罕見的死法，也讓不少人瞠目結舌，驚呼「虎蛇完全被扭曲了」。

Kookaburra vs tigersnake Photographer Dave Black. Yanchep national park, Perth WA. EDIT: the story is Kookaburras were... 由 Snake Catcher Victoria Australia 發佈於 2020年10月19日 星期一

攝影師布萊克（Dave Black）在揚切普國家公園，捕捉到一隻笑翠鳥棲息於樹枝上，而鳥喙咬著一條虎蛇，詭異的是，蛇的尾巴一度纏在鳥的腳部，整個身體呈現扭曲，布萊克提到，笑翠鳥與虎蛇進行搏鬥，而笑翠鳥成功取得勝利，但也在戰鬥中受傷，照片中笑翠鳥的喙看起來穿破蛇體，而虎蛇的頭部全是血。

最終笑翠鳥開口讓蛇落在地上，飛走時看得出已受傷，布萊克提到「我認為，牠可能在戰鬥中被咬傷，因為笑翠鳥在飛走前，才將東西吐出來」。笑翠鳥又稱為笑鴗，由於鳴叫聲像人類狂笑聲音因此得名，有趣的是，儘管笑翠鳥是澳洲蛇的天敵，但牠們通常會透過將蛇從高處拋下，或砸向樹木和岩石的方式將獵物殺死，鮮少有叼在鳥喙中殺害的。

而虎蛇屬澳洲亞熱帶地區體型較大的毒蛇，一般體長可達1.45公尺，體色大致有橄欖色、暗黃色、橙棕色及黑色等，雖然沒有強烈的侵略性，但毒性是世界最強烈之一，會分泌強烈的神經毒素、凝固劑、溶血素及蛇類特有的肌肉毒素，被咬後不僅傷口劇痛，毒素會蔓延使腳部、頸部出現痛楚，還有出汗、麻痺、癱瘓等，症狀，假若不立即治療，致命率恐高達45%。