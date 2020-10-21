情侶之間都有屬於彼此的「特殊情趣」，但在公共場合要考慮清楚了，否則恐怕會引起爭議！國外一名網友日前就看到一名穿著火辣的正妹牽著寵物進去超市，沒想到仔細一看才發現，牽繩另一端栓的不是毛孩，而是一名男子，讓現場民眾全都看傻眼！

Spotted at Erewhon today. pic.twitter.com/krKoPrXVGX — Paul Tao (@paultao) October 18, 2020

綜合外媒報導，美國洛杉磯一名男子保羅（Paul）日前因為天氣太熱，決定到當地一間有機超市（Erewhon）買冰沙喝，當他走到櫃台結帳時，突然看到一名穿著薄紗且身材火辣的紅髮正妹走進來，手上還牽著狗鍊，沒想到當他仔細一看才發現，牽繩的另一端竟脖著一名帶著「狗狗面具」的男子。

保羅表示，該名男子就像狗狗一樣，趴在地上用4肢爬行，任憑該名辣妹拖著他四處走。這幕驚人的畫面讓現場所有民眾全都嚇傻，超市經理得知此事後也馬上請2人離開。照片在事後被分享到推特，瞬間掀起熱議，有網友就留言表示「超市有很多小孩子呢，這樣的行為太不恰當了。」、「是格雷看太多了吧」、「私下就算了，不應該在公共場合造成其他人困擾」也釣出超市員工出面抱怨2人的行為太超過。

但也有不少人覺得「但是他們都戴著口罩，並保持安全距離，值得讚賞。」、「她又沒有鞭打那男的，或是做出更誇張的互動，只是拖著他而已，這就跟萬聖節變裝一樣，沒什麼吧。」、「沒有妨礙到別人的話我覺得沒什麼，每個人喜好不同」有網友就搜出該名女主角的真實身分，發現她似乎是一名BDSM的愛好者，她也在自己的頁面大方分享當天影片。