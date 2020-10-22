睡得正好眠時，耳邊忽然「嗡嗡」作響，擾人清夢，尤其自身是手殘代表，每每打不到蚊子，卻被叮得滿頭包，任誰都會滿肚子無名火。對此，就有日本專家發現滅蚊密技，透過不同的打蚊子手勢，就能大幅提升滅蚊命中率！

臉書粉絲專頁「ピンクの日本語教室日文家教」，前陣子翻譯分享了滅蚊小撇步，內容提到，大多數人打蚊子的時候，都是習慣「左右夾攻」往中間拍擊擾人的蚊子，但此舉通常一無所獲，蚊子也早就逃之夭夭。

不過根據日本研究發現，蚊子飛行習性是採「上下移動」，只要掌握這個訣竅，當蚊子與你的方向平行時，採用「上下拍擊」的手勢滅蚊，能大幅提高滅蚊命中率。

日本節目為了驗證這項滅蚊撇步，是否真有奇效，特別找來一名女性在密閉空間打蚊子，她先透過左右夾攻的方式，果然屢屢受挫，拍到手掌見紅了也沒打死一隻蚊子；反之，當她利用上下拍擊的方式滅蚊，竟然一次命中。影片也特別強調，這是只有3成日本人才知道的提高打蚊子命中率的聰明滅蚊法。