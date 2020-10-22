隨著行動裝置普及，人手一機的情況下，社交平台也愈趨活絡，不少人喜歡在網路上分享穿搭，但照片PO網之前務必再三檢視，以免鬧笑話。蘇格蘭福爾柯克（Falkirk）一名22歲女子康妮（Connie White），日前在網路上曬出自己的生日美照，不過因為視覺「錯視」的角度問題，她的胯下竟然「竄出1根肉色條狀物」，讓人看了臉紅心跳，卻也讓她一夕爆紅。

cani believe a posted this on insta & someone commented abt how it looked like a had a dick inbetween my legs 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/OmnPocfeSt — Connie (@connieiwhite) October 18, 2020

康妮在本月18日上傳了自己的生日照，只見她穿上一襲合身的大紅禮服，一手叉腰、一手拿著手機，長髮披肩的對著鏡頭擺出撩人姿勢，對於自己的傲人身材頗有自信。

不過仔細一看，康妮的兩腿之間，竟然竄出一根「巨大的肉色條狀物」，乍看之下神似男性生殖器，不少親友全被這一幕給嚇壞了，紛紛留言驚呼「這照片太不對勁了」、「康妮！妳雙腿之間的東西是什麼？」、「妳是男的嗎？我到底看了什麼」、「我完全想歪」。

照片曝光後隨即吸引逾2.3萬人按讚、1200人轉發，她也解釋，因為站在全身鏡前面拍照，鏡頭捕捉到她鏡子內的「左腳後跟」，「剛好介於一個很尷尬的位置…我完全沒想到自己會因為一張照片而爆紅」。