每逢農曆年前，家家戶戶都會進行大掃除，但有部分物品容易被忽略，上頭的灰塵也就越積越多。美國一名女大生莉亞（Lea Coca）日前得知公寓內的沙發套已經逾40年沒清洗過，因此找來室友打算好好清潔一番，沒想到沙發套一下水竟出現宛若「命案現場」的驚人畫面，讓她們看了頭皮發麻，影片PO網後吸引逾3600萬人次觀看！

根據《太陽報》報導，莉亞日前在抖音上傳一段影片，並透露自己得知公寓內的沙發套自1980年代至今，逾40年都沒有清洗過，讓她十分震驚，於是找來女室友一起清洗。

畫面中可見，她們先在浴缸中投入3顆洗衣膠囊，接著倒入柔軟精，等浴缸的水裝滿後，再將沙發套投入浴缸中浸泡。

駭人的是，短短2分鐘的浸泡時間，浴缸中的水竟然被染成褐色，再放置10分鐘後，褐色的水愈發混濁，不但變成宛若命案現場的「橘紅色」，水面上還漂浮著許多不明的碎屑和殘渣，讓她們看了頭皮發麻，驚呼「雖然有想過沙發會很髒，但沒想到會髒得這麼離譜！」

畫面曝光後，吸引逾3600萬人次觀看，460萬人按讚，7800多則留言。網友紛紛留言回應「看得我要吐了，40年沒洗真的太噁心了」、「是曾經有人死在沙發上嗎？再泡久一點會不會變成血紅色」、「難怪我們身上常常長出一些斑或是痘痘」、「最好繼續清洗直到水變清為止」、「房東不是在交屋前就該全面清潔乾淨嗎？」、「妳們可以直接換個新的了」。