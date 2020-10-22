高鐵一日生活圈串連南北，不僅大幅度縮短南來北往的交通問題，也改變了民眾的運輸型態，日前交通部更拍板將高鐵南延至屏東。對此，就有網友不禁好奇，「高鐵如果拉到墾丁，住宿業會完蛋嗎？」貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，旅宿業者生意要好，當地交通勢必得長途跋涉，讓旅客打消當天來回奔波的念頭，想在當地留宿一夜，「例如宜蘭在雪隧通車之後，不用走九彎十八拐，台北人當天玩完就回家睡覺了，誰還會想花幾千元住宿？」

他接著說道，若是將高鐵延至墾丁，即便是北部旅客，在高鐵一日生活圈的帶動下，也能省下一筆為數可觀的昂貴住宿費，讓他不禁好奇「這樣是不是對當地觀光打擊更大？有高鐵會讓鄉下更鄉下的卦嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，不過眾人卻一面倒直言，「我覺得應該沒什麼差，很多人本來就把住宿當成度假的一環，有高鐵就是縮短交通時間而已，大家都開心」、「應該生意更好」、「你是不是不知道宜蘭周末民宿都要提早兩三個月預約？」、「以前有人也說雪隧開通，宜蘭民宿會倒光，但反而更發達啊，旅行中住宿是一部分，多得是專門去飯店住」、「高鐵直通會帶來更多人潮，住宿業只會更旺」。

不過也有人吐槽高鐵延伸至墾丁的可能性微乎其微，「不會，因為拉不到」、「鐵路系統如果拉得到的話，台鐵早就過去了，還需要等到高鐵？」。