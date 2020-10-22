大陸雲南省保山市隆陽區一名女子小李（化名）日前受朋友之邀，前往一家燒烤店吃宵夜，沒想到就在她去上廁所時，現場10多名朋友全數落跑，等她回到位子上時，被老闆以想吃「霸王餐」為由，逮住不放。

綜合陸媒報導，本月14日凌晨4時許，蘭城派出所接獲燒烤店老闆報案，指稱有一群年輕人來店裡用餐，卻全數開溜，只留下小李，但她卻不願意買單，在店內吵吵鬧鬧，不斷爭執。

警方獲報後，前往現場了解事發經過，原來是小李應朋友之邀，一起來燒烤店吃宵夜，同行的人有不少是熟人相約的朋友，沒想到10多人竟趁她上廁所的空檔藉故溜走，獨留下她「被迫請客」。

根據小李表示，當晚一大群朋友總共消費500多元人民幣（約2150元新台幣），但是她身上只有200元人民幣（約860元新台幣），加上微信上的餘額也不夠支付，讓她越想越委屈，「我只是被邀約一起來吃宵夜中的一個，沒想到最後卻被當成了冤大頭！」

事後她試著連絡當時一起吃宵夜的朋友，但有人關機，有人不回訊息，聯繫好一陣子依舊沒連絡上半個人。最後在警方的調解下，小李只好聯繫自己的好友連夜趕到現場送錢結清，這場風波才得以平息。