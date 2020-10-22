廣西崇左市有一名黃姓男子，去年12月從河裡捉了幾條鯰魚回家養，打算養肥了之後宰來吃，沒想到後來因為有事情離開，加上完全忘記這回事，近日回家打開魚池一看，發現鯰魚竟然瘦成了「蝌蚪」，畫面曝光後網友全看傻了。

根據《沸點視頻》報導，家住廣西自治區崇左市的黃男，去年12月和叔叔相偕前往河邊釣魚，之後又順手捉了4、5條鯰魚放入自家魚池，打算養肥了後料理來吃，後來黃男因故離家好一陣子，日子一久全家人也忘了這幾條鯰魚的存在。

直到近日他又回到崇左，打開魚池一看赫然發現當時捕捉的4、5條鯰魚，因為11個月沒進食，體型瞬間「消風」，瘦成了「巨型蝌蚪」，大大的眼球格外突出。最後因為覺得太過殘忍，黃姓一家人決定將鯰魚放生回河中。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，不少人痛批「太殘忍了」、「好可憐」、「震驚！究竟是道德的淪喪，還是人性的扭曲」；不過也有人驚呼「餓成蝌蚪了」、「餓出了新物種」、「竟然沒死，生命力太頑強了」。