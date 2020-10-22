東南亞地區氣候濕熱，因此蛇類數量與種類也較多，甚至經常出沒於住宅區，讓當地民眾人心惶惶。泰國一名婦女上廁所時，當時突感覺屁股一陣刺痛，但也未多想繼續沖洗臀部，豈料卻發現手竟被咬傷，抽出手指驚見一條7英尺(2.1公尺)的蛇，嚇得她趕緊甩開，所幸蛇並沒有毒，婦人經治療後並無大礙。

Weeing woman bitten on bum by massive 7ft python as she sat on toilet https://t.co/zX9H23Dv71 — Terra Thailand (@TerraThailand) October 22, 2020

根據《太陽報》報導，54歲的文頌（Boonsong Plaikaew）居住於北欖府（Samut Prakan），日前她在家裡上完廁所後，準備用蓮蓬頭進行沖洗，卻發覺臀部感到一陣刺痛與灼熱感，當時她並未多想，之後卻又感覺手指也好痛，趕緊將手抽出來看，驚見一條2.1公尺的蛇，咬著她的手指。

文頌嚇得趕緊將蛇甩開，而她的大腿根部也冒出鮮血，隨即跑出廁所、大聲呼救，她的丈夫得知後，立即將浴室的門鎖上，並通報救護人員及動物救援組織，隨即載妻子至醫院，所幸蛇並沒有毒，經過檢查與治療後，文頌包紮好傷口並施打抗生素後，就獲准回家。

而動物救援組織人員在文頌家浴室成功捕獲蛇，並裝進麻袋帶至野外放生，文頌憶述「我當時並未發現，蛇竟然藏在馬桶裡，當下被攻擊時，我只是在上廁所」、「從現在開始，我每次在坐下前，都會檢查廁所」。而先前也有類似案例，一名18歲少年上廁所時，突被一條蟒蛇咬中重要部位，導致他陰莖前端縫了3針，進行抗生素治療後已無大礙。