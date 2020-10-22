馬來西亞亞羅士打（Alor Setar）有三名男子，日前在車庫裡修車時，突然聽到門外傳來貓叫聲，因此便出來查看，發現水溝中竟有一隻小貓，無助的待在石頭上，由於水溝的水非常湍急，因此小貓根本無法逃脫，最終三男協力將小貓救出。

法依扎爾(Faizal)、阿奇巴(Amru Akib)和里祖安(Ridzuan)本月4日在車庫修車，當時突聽到貓叫聲，隨即便走到車庫前的草地查看，發現貓似乎在哭泣求助，循著聲音走到水溝旁，發現有一隻小貓待在水溝裡的石頭上，而且還怕到不斷發抖。

由於近日下過暴雨，因此水溝的水流非常急，小貓根本難以脫逃，三男試圖尋找廢棄材料救貓，隨後成功找到一條橡皮繩，嘗試勾起受困的貓，豈料橡皮繩長度太短，讓他們無計可施，其中一名男子便自告奮勇，趴在水溝上的管子，而另外兩男則是抓住他的腳，以免友人跌落。

最終以「倒掛」的方式，成功將小貓撈起來，儘管他T恤因此沾滿泥巴，但他並不以為意，由於貓身上套有項圈，因此推測牠應該有主人，且住在附近而已，只是不小心走失跌進水溝中，因此法依扎爾與朋友將小貓帶至附近草叢放生，讓牠自行走回家，看著小貓平安無事，三男也感到非常開心。