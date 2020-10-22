全球暖化導致兩極地區冰山融化，北極熊甚至找不到食物而餓死。俄羅斯西伯利亞地區一輛專載垃圾的卡車，當時遇到6隻成年北極熊，還帶著4隻小北極熊，集體包圍了卡車，使駕駛動彈不得，期間北極熊甚至企圖爬上車，推測可能是因肚子餓，想在垃圾中找食物。

北極熊包圍卡車，把駕駛嚇到不敢亂動(影片來源/youtube/The Siberian Times)

根據《西伯利亞時報》報導，推測拍攝地點為新地群島(Novaya Zemlya)，當時一輛掛著軍用車牌運送垃圾的卡車，遇到了10隻北極熊擋路，共有6隻成年北極熊、4隻幼熊，嚇得駕駛不敢再往前開，大熊們輪流爬上卡車，看起來想尋找東西，幼熊則在一旁圍觀。

其中一隻大熊還繞到車前，突然用雙腳站立，緊盯著車內的人，而駕駛則是趕緊打電話求助，儘管拍攝者曾試圖按喇叭幫駕駛脫困，但並沒有任何效果，北極熊們仍徘徊在卡車旁，拍攝者笑著喊「看看這裡發生什麼事，北極熊似乎非常餓，已經有第4隻正在爬進去」。

而《莫斯科時報》則指出，隨著氣候的變化，冰山不斷融化，迫使北極熊南向至人類居住地尋找食物，而類似案例在俄羅斯北部越來越常見，去年冬天有56隻北極熊，包圍俄羅斯最北部楚科奇(Chukotka)一個城鎮，導致當地居民建立巡邏隊並取消公共活動，避免大型動物與人類發生衝突。