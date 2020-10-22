荷蘭阿默斯福特(Amersfoort)一座動物園，飼養了一對雄性企鵝同志伴侶，牠們疑似想成為爸爸，因此經常偷同類的蛋來孵，而最近牠們又偷蛋孵，但有趣的是，這次牠們偷的是另一對雌性同志伴侶的蛋，因此不管孵多久，仍舊孵不出小企鵝。
根據《每日郵報》報導，荷蘭動物園Dierenpark zoo內，一共有17隻黑腳企鵝（African penguin），並由其中一對雄性同志伴侶帶領，而牠們可能非常盼望當爸爸，因此經常出現偷孵蛋的行為，在去年11月，牠們竟搶同類的蛋來孵，不過當時並未成功孵化。
保育員多羅斯特（Sander Drost）表示，圍欄內每對企鵝伴侶都有自己的窩，唯獨這一對雄性同志伴侶企鵝佔據兩個窩，代表牠們搶了同類的，目前牠們會輪流孵蛋，另外一隻則負責外出覓食，但有趣的是，牠們這次搶到的是另一對雌性企鵝同志伴侶的，因此蛋並未成功受精，所以無法孵出小企鵝。
而企鵝每年繁殖2次，因此失去蛋的雌性企鵝同志伴侶，應該很快會再築新巢，不過企鵝搶蛋孵的狀況並非首例，在西班牙瓦倫西亞的水族館Oceanografic Aquarium中一對雌性企鵝，分別是Electra和Viola，曾成功孵化搶來的蛋，2018年在雪梨海生館也有同樣案例，Sphen與Magic成功孵出小企鵝後，也成為一對好家長。
動物界中同性行為並不少見，在獼猴、倭黑猩猩、海豚、虎鯨及人類都有出現，還有研究聲稱同性戀屬普遍現象，多達95％的動物物種中都有發現，倫敦大學學院(UCL)教授薩默(Volker Sommer)在書中《Homosexual Behaviour in Animals: An Evolutionary Perspective》提到，「在一定數量的物種中，同性戀活動非常普遍，且發生的程度甚至超過異性戀」。
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