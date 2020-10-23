世紀中國：近代中國百年圖像史

著名史學家史景遷與金安平首度合作撰書

英文版出版逾二十年後，中文版首度面世

《世紀中國》精選了三百張以上珍貴而富故事性的照片，述說1894-1996中國百年歷史。這些照片選自中國、台灣與西方的檔案館、圖書館和私人收藏，許多是之前從未見過的。這些歷史照片像是時光機，帶領我們「親眼」見證許多在此之前只存在於史書字裡行間的歷史事件：從晚清到中華人民共和國期間鄉間農民與權勢階層菁英的生活、西方殖民強權在華設立「租界」的富麗堂皇與骯髒汙穢──這些「租界」是專供歐洲人在華居住的城市。透過書中珍貴罕見的照片，我們見證了庚子義和拳亂、南京大屠殺、大躍進和文化大革命。

【精彩書摘】

1924年諾貝爾文學獎得主、印度詩人泰戈爾（Rabindranath Tagore）訪華時，林徽音擔任翻譯（照片右側是曾向林求婚不成的詩人徐志摩，他也一同擔任口語傳譯）(圖/左岸文化提供)

晚清維新派健將梁啟超的兒子和媳婦經歷的人生道路，可以作為我們觀察的良好指標，看看中國發生的各項變化如何對一個家庭及其對革命浪潮下的代表人物。最終他對政治幻滅，更因為曾與袁世凱、段祺瑞有過共事經歷而感到挫折沮喪。然而梁仍然持續撰寫歷史和政治方面的論著，並教授中國傳統經典及其價值。他的兒女全都接受非常扎實的傳統經典教育，但同時也全方位地學習各種現代課程科目。梁氏鼓勵子女到海外留學，可是他卻為兒子梁思成談了下一門親事，對方是他多年老友的女兒林徽音。梁堅持這對新人在返國成婚之前，先一起到美國賓州大學（University of Pennsylvania）學習建築，以開啟他們的人生事業。這個立意新穎的計畫給這對年輕夫妻帶來沉重的情感壓力。當時美國的性別歧視使林徽音無法選到自己想上的課程，她只好轉而選修藝術，不過最後夫妻二人都圓滿完成學業。

1925年林徽音與梁思成結婚時所攝，林身上所穿風格強烈的鳳袍，還有頭上戴著的霞冠，都是她親手設計的。(圖/左岸文化提供)

回到北京完婚以後，這對夫婦在家裡辦了一個談話沙龍，邀請各方才俊參加。同時，他們開始制定計畫，要保存中國偉大的建築遺產。夫婦倆接著一連做了多次大膽深入中國內地的田野調查旅行，不但將自己的研究計畫付諸實現，也將數十座壯觀的古建築和寺廟標明位置、拍照存證，並繪製出精確的建築圖。他們的沙龍裡，有位富有新思想的詩人徐志摩，幾年以來曾向林徽音求愛但一直未獲青睞，最後悲劇性地死於一場飛機失事意外。徐志摩與元配張幼儀離婚後再娶。張幼儀有兩位兄長，一位是中國傑出的銀行家張嘉璈，另一位則是當

林徽音與丈夫和友人出遊時所攝。(圖/左岸文化提供)

時最頂尖知名的青年哲學思想家張君勱。是以，處在軍閥當政、國會腐敗、反共整肅以及國民黨言論審查所造成的亂世之中，知識份子的親和力與影響力所及的圈子仍然得以擴展，並且昌盛繁榮。

林徽音與公公梁啟超、大姑一同遊長城(圖/左岸文化提供)

林和丈夫在1930年代多次實地研究與記錄中國最古老的建築寶藏時所攝。(圖/左岸文化提供)

(本文摘自《世紀中國》/左岸文化)

【作者簡介】

史景遷（Jonathan D. Spence）

1936年出生於英國，是國際知名的中國近現代史專家，自1965年於美國耶魯大學歷史系任教，2008年退休。著作極豐，包括《追尋現代中國》、《雍正王朝之大義覺迷》、《太平天國》、《改變中國》、《康熙》、《天安門》、《曹寅與康熙》、《胡若望的疑問》（以上由時報文化出版）、《大汗之國：西方眼中的中國》（商務）、《婦人王氏之死》（麥田）、《利瑪竇的記憶宮殿》（麥田）等。

金安平（Annping Chin）

史景遷的妻子，史學家金毓黻的孫女，1950年出生於台南市，1962年隨家人移居美國，在哥倫比亞大學取得博士學位，專攻中國思想史，也在耶魯大學開設思想與文化史課程。著有《合肥四姊妹》等。