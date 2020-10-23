在二十一世紀，中國是世界舞台上最大的疑問號。今日的中國已不再是沉睡的巨人，但也不是西方世界可靠的盟邦。從經濟上來說，中國是一個新興強權；從政治上來看，它在經濟自由市場與軍事獨裁之間維持著一個不穩定的均勢局面。

與這些珍貴照片搭配的，是令人驚嘆的歷史敘事書寫，作者是在西方漢學界備受尊崇的史景遷，這是他頭一次與妻子金安平合作撰述。本書的文字追尋近代中國在內戰、世界大戰與共產革命當中四分五裂的經過，及其緩慢崛起成為軍事與經濟超級強權的始末。本書既著眼於平民百姓的生活，也重視像蔣介石、毛澤東這樣的高層人物，而編織出一段錯綜複雜又引人入勝的社會、政治與軍事史。

【精彩書摘】

(圖8)和美國駐北平武官法蘭克．竇恩（Frank Dorn）同框合影(圖/左岸文化提供)

黃柳霜（圖7）是第一位具國際知名度的華裔電影明星。她於1907年生於洛杉磯，雙親在當地經營一家小洗衣店。年過十四歲後，黃柳霜初登大銀幕飾演配角。在參演十一部電影後，她以在范朋克（Douglas Fairbanks）主演的《月宮寶盒》（The Thief of Baghdad）一片中飾演的角色開始走紅。之後她於1930年與勞倫斯．奧立佛（Laurence Olivier）合作，演出舞台劇《灰闌記》（The Circle of Chalk），隔年又在史登堡（Josef Von Sternberg）執導的《上海快車》（Shanghai Express）飾演交際花「惠菲」，黃柳霜也以在本片中的演出最為世人所知。由於「惠菲」一角和她在其他影片中的角色，包括《傅滿洲之女》（The Daughter of Fu Manchu）和《萊姆豪斯藍調》（Limehouse Blues）兩片，使黃被冠上「頭號東方妖女」（foremost Oriental villainess）的形象標籤。1934年，她在百老匯參演音樂劇《朱清周》（Chu Chin Chow），飾演女主角「札合里」（Zahret），稍後則在倫敦的歌舞劇（cabaret）中登台亮相。1936年，她因為遭中國官員抨擊其演出角色「醜化中國人」而深感沮喪，她反駁說，自己只能獲得這些角色，因為西方電影中的主要亞洲角色，在當時都是由白人女星演出。黃柳霜擔任女主角、於1937年上映的《上海女兒》（Daughter of Shanghai）一片對於中國的描述則正面多了，這反映出由於日本在亞洲的侵略暴行，使得美國的態度有所改變。她「有如屏風仕女畫那樣脆弱而美麗」，可是到了她三十多歲的時候，在好萊塢的星途就幾乎告終。在圖8中，她和美國駐北平武官法蘭克．竇恩（Frank Dorn）同框合影，圖9則是攝於1934年6月她出席皇家阿斯科特賽馬會。

(圖9)則是攝於1934年6月她出席皇家阿斯科特賽馬會。(圖/左岸文化提供)

(本文摘自《世紀中國》/左岸文化)

【作者簡介】

史景遷（Jonathan D. Spence）

1936年出生於英國，是國際知名的中國近現代史專家，自1965年於美國耶魯大學歷史系任教，2008年退休。著作極豐，包括《追尋現代中國》、《雍正王朝之大義覺迷》、《太平天國》、《改變中國》、《康熙》、《天安門》、《曹寅與康熙》、《胡若望的疑問》（以上由時報文化出版）、《大汗之國：西方眼中的中國》（商務）、《婦人王氏之死》（麥田）、《利瑪竇的記憶宮殿》（麥田）等。

金安平（Annping Chin）

史景遷的妻子，史學家金毓黻的孫女，1950年出生於台南市，1962年隨家人移居美國，在哥倫比亞大學取得博士學位，專攻中國思想史，也在耶魯大學開設思想與文化史課程。著有《合肥四姊妹》等。