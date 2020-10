在二十一世紀,中國是世界舞台上最大的疑問號。今日的中國已不再是沉睡的巨人,但也不是西方世界可靠的盟邦。從經濟上來說,中國是一個新興強權;從政治上來看,它在經濟自由市場與軍事獨裁之間維持著一個不穩定的均勢局面。

與這些珍貴照片搭配的,是令人驚嘆的歷史敘事書寫,作者是在西方漢學界備受尊崇的史景遷,這是他頭一次與妻子金安平合作撰述。本書的文字追尋近代中國在內戰、世界大戰與共產革命當中四分五裂的經過,及其緩慢崛起成為軍事與經濟超級強權的始末。本書既著眼於平民百姓的生活,也重視像蔣介石、毛澤東這樣的高層人物,而編織出一段錯綜複雜又引人入勝的社會、政治與軍事史。

【精彩書摘】

(圖8)和美國駐北平武官法蘭克.竇恩(Frank Dorn)同框合影(圖/左岸文化提供)

黃柳霜(圖7)是第一位具國際知名度的華裔電影明星。她於1907年生於洛杉磯,雙親在當地經營一家小洗衣店。年過十四歲後,黃柳霜初登大銀幕飾演配角。在參演十一部電影後,她以在范朋克(Douglas Fairbanks)主演的《月宮寶盒》(The Thief of Baghdad)一片中飾演的角色開始走紅。之後她於1930年與勞倫斯.奧立佛(Laurence Olivier)合作,演出舞台劇《灰闌記》(The Circle of Chalk),隔年又在史登堡(Josef Von Sternberg)執導的《上海快車》(Shanghai Express)飾演交際花「惠菲」,黃柳霜也以在本片中的演出最為世人所知。由於「惠菲」一角和她在其他影片中的角色,包括《傅滿洲之女》(The Daughter of Fu Manchu)和《萊姆豪斯藍調》(Limehouse Blues)兩片,使黃被冠上「頭號東方妖女」(foremost Oriental villainess)的形象標籤。1934年,她在百老匯參演音樂劇《朱清周》(Chu Chin Chow),飾演女主角「札合里」(Zahret),稍後則在倫敦的歌舞劇(cabaret)中登台亮相。1936年,她因為遭中國官員抨擊其演出角色「醜化中國人」而深感沮喪,她反駁說,自己只能獲得這些角色,因為西方電影中的主要亞洲角色,在當時都是由白人女星演出。黃柳霜擔任女主角、於1937年上映的《上海女兒》(Daughter of Shanghai)一片對於中國的描述則正面多了,這反映出由於日本在亞洲的侵略暴行,使得美國的態度有所改變。她「有如屏風仕女畫那樣脆弱而美麗」,可是到了她三十多歲的時候,在好萊塢的星途就幾乎告終。在圖8中,她和美國駐北平武官法蘭克.竇恩(Frank Dorn)同框合影,圖9則是攝於1934年6月她出席皇家阿斯科特賽馬會。

(圖9)則是攝於1934年6月她出席皇家阿斯科特賽馬會。(圖/左岸文化提供)

(本文摘自《世紀中國》/左岸文化)

【作者簡介】

史景遷(Jonathan D. Spence)

1936年出生於英國,是國際知名的中國近現代史專家,自1965年於美國耶魯大學歷史系任教,2008年退休。著作極豐,包括《追尋現代中國》、《雍正王朝之大義覺迷》、《太平天國》、《改變中國》、《康熙》、《天安門》、《曹寅與康熙》、《胡若望的疑問》(以上由時報文化出版)、《大汗之國:西方眼中的中國》(商務)、《婦人王氏之死》(麥田)、《利瑪竇的記憶宮殿》(麥田)等。

金安平(Annping Chin)

史景遷的妻子,史學家金毓黻的孫女,1950年出生於台南市,1962年隨家人移居美國,在哥倫比亞大學取得博士學位,專攻中國思想史,也在耶魯大學開設思想與文化史課程。著有《合肥四姊妹》等。