中文字博大精深，一字多音的情況也相當常見，不過日前就有一名媽媽透露，無意間看到女兒的國文作業本，發現書本上常見用字的讀音，竟和她以前所學的完全不同，忍不住崩潰直呼「我的天！我的國文不及格了啊」貼文一出隨即掀起熱議。

「書都白讀了！」原PO昨（22日）在臉書社團《爆怨2公社》PO文指出，「看到女兒發回來教育部的注音，媽媽已被擊落…尤其是街道巷弄ㄌㄨㄥˋ，現在台灣國語才是對的嗎？崩潰中啊…以後不能ㄆㄧㄣ命，是ㄆㄢˋ命嗎？我的天！我的國文不及格了啊」。

根據原PO上傳的照片顯示，包括生活中的常見用字，落魄（ㄊㄨㄛˋ）、砰砰（ㄆㄥ）槍響、不法勾（ㄍㄡˋ）當、按捺（ㄋㄚˋ）不住、預防接種（ㄓㄨㄥˋ）、比（ㄅㄧˋ）比皆是、嘮（ㄌㄠˊ）叨…等讀音，讓她不禁感嘆「終於知道為何以前的人會說活到老學到老了，照這樣下去，我幾年就要重新再學一次國文啊…真心覺得累」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「以前教的跟現在差好多」、「真的跟以前學的都不一樣了」、「改成這樣…以前書都白讀了」、「忽然覺得我好像不會講國語了」、「我懷疑我以前學習的國文根本不存在」、「現在的音好多都不一樣，很難適應」。

不過也有人認為「一直都是這樣發音，只是你知道的理論跟實務上是不一樣的，考試寫對就好，平常還是說人話吧」、「20年前就這樣讀了，國文課本也是，只是日常口語大家唸習慣，唸正確讀音反而覺得彆扭。國文太多積非成是的唸法，並不是教育部改過」、「這有十幾年以上了唷！例如：友誼（一ˋ）也改了有20年了唷！我是相關行業者」。