不少人喜歡透過拍攝影片記錄生活，並將影片分享給好友同歡，不過日前卻有一名女子收到閨蜜傳來的自拍影片後，看見讓人毛骨悚然的一幕，只見一顆「燃燒的人頭」突然竄出，畫面曝光後網友全嚇壞了，一面倒直指那顆頭可能是「被燒死的怨靈」。

Something with a red face came up behind my friend she was drinking and there was no one else in the room with them.. it randomly shows up behind the girl on the lefts head from r/Ghosts

綜合外媒報導，該位女子透露，當時正在觀賞閨蜜傳來的自拍影片，沒想到看得正開心時，卻發現她們身後竟然竄出一顆又黑又紅的詭異圓狀物，乍看之下就像是被燃燒過的人頭，憤怒的盯著鏡頭，嚇得她毛骨悚然，絲毫聽不見閨蜜們在影片中的打鬧內容。

可怕的是，她事後和閨蜜確認，當時房間內除了閨蜜2人之外，並沒有其他人存在，也毫無任何異狀。這使得她更加害怕，於是將影片PO網，希望尋求網友意見。

This thing with a red face showed up behind my friends head. I have a video too but Reddit isn’t letting me post it? She says there was no one else in teh room with them. from r/Ghosts

畫面曝光後網友全嚇傻了，紛紛留言回應「我覺得妳朋友的房間存在著壞能量，小心家裡會發生不好的事」、「怎麼看都像是被燒死的怨靈」、「怨靈還在屋內，看起來似乎很生氣」。

不過也有人認為「看起來不像人頭啊！比較像是氣球之類的」、「我不知道她背後的身影是什麼，但是『眼睛』應該是她頭髮反射出來的光吧」。

文章來源：reddit
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