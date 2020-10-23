不少人喜歡透過拍攝影片記錄生活，並將影片分享給好友同歡，不過日前卻有一名女子收到閨蜜傳來的自拍影片後，看見讓人毛骨悚然的一幕，只見一顆「燃燒的人頭」突然竄出，畫面曝光後網友全嚇壞了，一面倒直指那顆頭可能是「被燒死的怨靈」。

綜合外媒報導，該位女子透露，當時正在觀賞閨蜜傳來的自拍影片，沒想到看得正開心時，卻發現她們身後竟然竄出一顆又黑又紅的詭異圓狀物，乍看之下就像是被燃燒過的人頭，憤怒的盯著鏡頭，嚇得她毛骨悚然，絲毫聽不見閨蜜們在影片中的打鬧內容。

可怕的是，她事後和閨蜜確認，當時房間內除了閨蜜2人之外，並沒有其他人存在，也毫無任何異狀。這使得她更加害怕，於是將影片PO網，希望尋求網友意見。

畫面曝光後網友全嚇傻了，紛紛留言回應「我覺得妳朋友的房間存在著壞能量，小心家裡會發生不好的事」、「怎麼看都像是被燒死的怨靈」、「怨靈還在屋內，看起來似乎很生氣」。

不過也有人認為「看起來不像人頭啊！比較像是氣球之類的」、「我不知道她背後的身影是什麼，但是『眼睛』應該是她頭髮反射出來的光吧」。