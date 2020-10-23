章魚被外界譽為「最聰明的無脊椎動物」，對壓力非常敏感的牠，面對危險，會像忍者丟出煙霧彈一樣，噴出墨汁，逃之夭夭。除此之外，章魚的「隱身術」也是一絕，日本一名專門研究生物自然學的網友，日前PO出一段超軟Q章魚咻一下直接隱形的畫面，讓眾人看了嘖嘖稱奇。

原PO在推特帳號「@oikawamaru」PO文透露，在前一日的調查中，意外捕捉到章魚絕妙的隱身術，讓原PO不禁直呼，「本來想觀察牠，結果牠直接給我表演潛水！太驚奇了！」

畫面中可見，一隻超軟Q章魚緩緩的在岸上爬行，沒想到下一秒卻突然收起8隻觸角，接著又依序將身體和頭深深埋入砂礫中，咻一下直接消失在鏡頭前。短短10秒的影片，截至目前為止，已累積逾510萬次觀看數。

除此之外，也有熱情網友分享4張示意圖，清楚解構章魚如何埋入砂礫堆中；就連蛤蜊被丟入濕地後，也是「毫無懸念」的鑽進砂土裡，超療癒畫面讓人看了眼睛為之一亮。

事實上，章魚屬於軟體動物門頭足綱八腕目，與一般生物不一樣的是，章魚有9個腦袋、3顆心臟，以及3億個神經元，有別於鸚鵡螺、菊石的堅硬外殼，章魚在演化過程中，擺脫了外殼，卻也發展出不少防禦能力；此外，章魚的智力多寡，長久以來一直為科學家所爭論。