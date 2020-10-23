天氣轉涼，來上一籠熱呼呼的小籠包再好不過了！不過日前就有一名自稱是「厚皮」小籠包的死忠支持者，認為正宗小籠包就必須「皮Q肉飽滿」，且無論冷吃、熱吃都好吃；不過其他人卻不這麼認為，意外掀起兩派論戰。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》PO文感嘆，越來越難尋找到正宗的小籠包，並回憶小時候在老家附近有攤推車小籠包，不僅皮Q、肉餡飽滿，而且無論是冷吃還是熱吃都十分好吃，無奈記憶中的美好滋味，隨著攤車消失，也愈發難尋。

他接著提到，「為什麼要吃水餃皮包豬油湯？萬一外帶冷了根本吃豬油…」認為，只有「厚麵皮和肉餡」結合的小籠包才是正宗小籠包，且麵皮必須帶有Ｑ度，絕對不能像濕爛衛生紙，至於那些「皮薄有湯汁」的充其量只能稱作「湯包」。

貼文一出，引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「小籠湯包根本就是邪教」、「現在阿鼎帶動了湯包流行，不止小籠包變很少，就算有，好吃的更少」、「不能支持你再多了！永遠支持厚皮小籠包」、「最喜歡小籠包才有的老麵味」、「沾點辣豆瓣，欲罷不能啊」、「正宗小籠包真的比較好吃，現在一堆湯包假裝小籠包」。

但也有另一派網友不以為然，直言「這應該是小包子吧」、「皮厚不好吃啊，還是湯包比較好吃」、「我還是喜歡湯包比較多，不過踩一捧一沒比較好」、「不管啦！湯包才是王道！」此外也有內行人解釋，「湯包的湯不是豬油，正確的解釋叫『皮凍』，由老母雞、雞腳、豬皮熬出來的『膠質』，不是油，差很多」。