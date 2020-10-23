主人對於狗而言就是全世界！大陸瀋陽市一名張姓飼主，養了一隻邊境牧羊犬(border collie)，日前她查看家中的寵物監視器，發現她出門上班後，愛犬就趴在窗邊，目送主人離開，而接下來每個時段，牠幾乎都會趴上窗，盼望主人回家，讓張女看完影片後非常傷心。

根據《每日郵報》報導，張姓飼主養了一隻1歲的邊境牧羊犬，並取名為「皮蛋(意旨「調皮」的意思)」，每當她出門上班後，「皮蛋」就會趴在窗邊，目送主人離開，時間長達10小時，直到下午5點40分，主人下班回到家後，「皮蛋」就會跑離窗邊，待在門前歡迎主人回家。

張女查看寵物監視器後，才發現愛犬幾乎守在窗邊等她，而且會眺望著遠方，似乎在尋找主人的身影，張女表示「當我看到影片後，我非常的傷心，但我卻別無選擇」，而愛犬大多數的時間，都會守在窗戶旁，有時累了就趴下來午睡，起床後繼續等主人回家。

張女提到，雖然做的是朝九晚五的工作，儘管時間非常固定，但陪伴毛孩的時間仍有限，「因此每到周末或節日放假時，我都盡可能帶牠出去，也曾考慮養另一隻狗，但又擔心牠們必須一起等我，我會更傷心」，而影片分享至TikTok後，不少網友也有同感，將愛犬留在家中，讓他們非常的內疚。