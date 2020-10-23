花錢把車停在停車場，若取車時發現愛車竟被刮花，肯定會讓車主崩潰。新加坡一處停車場，當時離奇出現一隻孔雀，沒想到在經過一輛汽車時，看到車身反射出來的倒影，誤以為是競爭者，牠便試圖展翅威嚇，甚至氣得用爪子攻擊對方，導致車上全被刮花。

根據《Mothership》報導，事件發生於聖淘沙，當時一隻孔雀出現於停車場，經過一輛黑色轎車時，由於車身反射出孔雀倒影，導致牠誤以為有同類競爭對手靠近，開始展翅威嚇，眼看對方也做出相同反應，讓牠氣得下一秒展開攻擊。

孔雀開始瘋狂用喙啄車，甚至用腳飛踢車身，彷彿在說「我沒在怕啦！有本事來單挑啊」，而一旁的拍攝者完全不敢靠近，深怕也會遭到攻擊，只能默默將該畫面拍下。而類似事件不只一起，在新加坡動物園裡一隻孔雀，當時也不斷啄、刮花計程車，在工作人員的驅趕下，計程車才得以脫身，而孔雀甚至還試圖追它。

不少網友笑著說「這就是為什麼我不洗車的原因，我故意累積大量污垢，讓車體毫無光澤，孔雀才不會和我的車打架」。孔雀具有侵略性，屬領土型鳥類，看到鏡面物體反射的倒影，經常會誤以為是競爭對手，因此會展開攻擊驅趕入侵者，而雄孔雀經常有開屏動作，不只是為了求偶吸引異性，假若遇到敵人又難以脫身時，也會展開尾上覆羽似眼睛的部份，含有警告和威嚇的意義。