爬山時儘管很累，但爬到高峰時，遠眺底下的美景，瞬間讓人感覺在辛苦也值得，但爬山也有風險，有時一不注意，山林起大霧了，就可能難以走出山林，不少靈異事件也不逕而走。日本近日有民眾在爬山時，從樹林間看到一張慘白的臉，讓人不禁毛骨悚然，靠近一看才發現，原來是誤會一場。

日本網友@demoso_在推特分享照片，寫著「即使在白天我也很害怕，但如果晚上看到這個時，我更害怕」，只見遠處的樹林間，有一張巨大且慘白的臉，旁邊還掛滿白底的字，他湊近一看才發現，這一張臉是一個「人臉看板」，眼睛笑成彎月狀，儘管臉上掛著大大笑容，但讓人看得格外害怕。

而另一張看板臉上，眼睛部分則呈現黑色，上面還寫著密密麻麻的字，瀰漫著恐怖的氛圍，意外在網路上引發討論，PO文也獲得4.4萬人按讚。實際上這是神戶六甲山上的秋季藝術活動「六甲ミーツ・アート芸術散歩2020」，該作品名為「木靈」，由「谷澤紗和子」和作家「藤野可織」共同創作。

原本是讓民眾接觸大自然時，也能欣賞現代藝術作品，沒想到由於作品過於吸睛，也意外引發話題，而2名作家得知後，也開心的分享貼文，歡迎民眾到此一遊。不少人表示「這一張臉好像會在恐怖遊戲中出現的角色」、「好像有恐怖森林的氛圍」、「儘管有點奇怪，但設計還是很棒，讓人難以忘記啊！」、「藝術真的不是每個人都能懂得」。