狗最開心的時刻，不只是放飯時間，還有主人帶出去散步，牠們若看到主人分心了，肯定會非常不悅。國外有一名女飼主，日前帶「博士奇」幼犬外出，期間接到電話，因此在路邊稍停片刻，豈料愛犬疑似等的不耐煩，開始咬牽繩硬拉，讓飼主非常無奈。

男網友José Mazariegos將影片分享至《Dogspotting》，只見一隻「博士奇」幼犬與飼主外出散步，期間主人因電話被耽擱，因此在街上講電話，而愛犬疑似等的不耐煩，開始狂咬牽繩擾亂主人，嘗試一次、兩次不斷往後拉，繩子隨著狗頭而大力擺動。

「博士奇」好像在說「主人快走了啦！不要再講電話了」，主人原本站得直挺挺，豈料最終被鬧到彎下腰，與愛犬玩起拔河，模樣非常可愛，卻讓主人傷透腦筋，José Mazariegos笑著寫下「小博士奇已經受夠遵守規則了」。不少網友笑翻「果然有哈士奇的血統，難怪也這麼ㄎㄧㄤ」。

「博士奇（Pomsky）」是由博美狗(Pomeranian)和哈士奇(Siberian Husky)混種的後代，由於品種不同，因此大多為人工授精繁殖，平均體型和體重介於狗父母的平均值間，身高一般為25至40公分，體重則是3至17公斤，由於牠模樣非常可愛，2017年更獲得美國最受歡迎新品種之一。

但在健康上來說，牠也遺傳博美狗與哈士奇兩者的健康問題，不僅容易患過敏，髖關節發育不良、膝蓋脫臼、眼睛問題、癲癇、心臟病和皮膚問題等疾病，甚至還有牙齒問題，因此保持牙齒清潔非常重要，而牠們個性活潑，但也非常多話，必須訓練以免吵到鄰居，此外皮毛也較厚，需花費時間梳毛整理，儘管外貌討人喜歡，但並不容易飼養。