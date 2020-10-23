鐵錠甲蟲(diabolical ironclad beetle，學名為Phloeodes diabolicus)又被稱為「惡魔鐵甲蟲」，號稱擁有世界上最硬的外骨骼，甚至可以抵擋食肉動物的攻擊，就算被重踩、汽車輾壓都無大礙，也因此獲得科學家關注，近期破解牠硬殼裡的秘密，有助於未來開發出新的堅硬材料。

鐵錠甲蟲又被稱為「惡魔鐵甲蟲」，號稱擁有世界上最硬的外骨骼(影片來源/youtube/Purdue Engineering)

綜合外媒報導，加州大學爾灣分校材料科學家基賽洛斯（David Kisailus）領導團隊，對鐵錠甲蟲進行研究，期間利用顯微鏡、光譜學和機械測試，經長期觀察後，發現牠們的鞘翅(elytra)內，有層狀和鋸齒狀的關節，外骨骼塊還有多種由薄片組成的一層微毛(microtrichia)支撐結構，增加外層摩擦力，阻止互鎖邊緣滑脫，使個體能夠平均分散所受的外力。

在鐵錠甲蟲的鞘翅中央，還發現到一連串類似拼圖的聯鎖關節，其中交叉式、鎖式和獨立式三種側向支撐結構，連接甲蟲的腹部及鞘翅，而交叉式關節最為堅硬，鎖式和獨立式結構則能使個體在外力擠壓時，能夠產生一定程度的變形分散外力，使牠們即使躲在石頭底下，也不會因額外重量而造成內部器官損壞。

The diabolical ironclad beetle has the toughest natural exoskeletons that can survive getting run over by a car! First... 由 Bangkok Farmers' Market 發佈於 2020年10月22日 星期四

參與研究的博士生李維拉(Jesus Rivera)表示，「除了裝死以外，鐵錠甲蟲還有一種令人注意的能力，就是能夠抵禦掠奪者強壓與穿刺，甚至是汽車輾壓」，而牠們棲息於橡樹上，主要分布於北美西岸，外殼質地非常粗糙，外型看起來像一塊石頭，儘管牠們不會飛行，卻擁有特殊設計的鞘翅，讓僅2公分的牠們最大可承受149牛頓的力量（約其體重的3.9萬倍）。

研究團隊也模擬出此結構，製作出系列金屬複合材料接頭，發現鐵錠甲蟲的構造比當前使用的連接材料更安全、可靠，未來可運用於航太中的渦輪固件，但在使用前仍需進行壓縮、扭轉等性能測試，而研究成果發表於學術期刊《自然》中，更提到在骨骼、牙齒和貝殼中，也發現不少具有特殊機械性能的天然材料，能夠將韌性、強度及自癒能力良好結合，這些性能是傳統工程材料無法辦到的。