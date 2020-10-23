白色的牧羊犬竟生出「綠色幼犬」，這有可能嗎？義大利帕塔達（Pattada）有一名農夫養了一隻白色牧羊犬，前陣子懷孕，近日順利生下5隻幼犬，但神奇的是，其中一隻的毛色竟是「綠色的」，與牠的媽媽及兄弟姊妹毛色完全不同，讓農夫非常吃驚，專家也表示，這種現象極為罕見。

馬洛奇決定分送其他小狗，只留下這一隻綠幼犬(影片來源/youtube/Inside Edition)

根據《BBC》報導，馬洛奇（Cristian Mallocci）與妹夫利佩里（Giannangelo Liperi）在薩丁尼亞島(Sardinia)經營農場，養了8隻狗，其中一隻白色牧羊犬斯佩拉奇亞（Spelacchia）懷孕，近日生下了5隻幼犬，其中一隻寶寶的毛髮竟是綠色的，其他4隻則與媽媽同樣為白色。

Italian farmer Cristian Mallocci could not believe his eyes when Spelacchia, one of his eight dogs, gave birth to a green-furred puppy. 由 The Jakarta Post 發佈於 2020年10月23日 星期五

據了解，小狗會呈現淡綠色，可能是接觸到狗媽媽子宮中一種名為膽綠素（biliverdin）的色素，還有一說可能是「胎糞」混入羊水中造成，但這顏色並非永久性，隨著時間會慢慢淡去，目前小狗已開始褪色，儘管如此，馬洛奇決定分送其他小狗，只留下這一隻綠幼犬，並取名為「開心果」。

「開心果」未來將接受訓練，與媽媽一起照顧綿羊，馬洛奇也提到，在新冠肺炎疫情期間，這段時期非常艱難，而綠色是希望和運氣的象徵，因此他才將愛犬取為「開心果」，不只顏色像極開心果去殼後的果仁顏色，也希望讓民眾臉上能充滿笑容，幫助大家順利平安度過2020年。