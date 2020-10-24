千萬別小看家中寵物的模仿能力！一名住在英國東約克郡的賈斯敏·斯托克（Jasmin Stork）和男友羅比（Robbie）養了一隻名叫安柏（Amber）的孟加拉豹貓，沒想到當安柏學會開水龍頭和堵排水孔後，竟然是他們一家惡夢的開始！
根據英國《太陽報》報導，事發當天，賈斯敏僅僅外出購物30分鐘，沒料到安柏在這段期間竟然擅自打開了浴室的水龍頭，並且還聰明的堵上了排水孔。
當她回家時，赫然發現浴室完全被淹沒了，水從二樓起居室的天花板傾瀉而出，樓下瞬間成了一座「水濂洞」，滴滴答答的水浸濕了一地的包裹和地毯。
賈斯敏一踏進屋子後，被這一幕給嚇壞了，但她也馬上意識到這絕對是安柏傑作，因為她前幾天就發現安柏學會開水龍頭，只是她怎樣也沒料到，安柏竟然還學會了堵排水孔。
而「肇事貓」此時此刻絲毫不見悔過，還開心的坐在廚房通往客廳的門口，不斷伸出爪子興奮朝著積水輕拍，置身事外的天真模樣，讓賈斯敏看了哭笑不得。
賈斯敏隨後將安柏的「犯行」和家裡淹水的慘狀上傳到推特，無奈表示「有人向老闆請假的理由，是因為家中貓咪把房子淹沒了？還是苦主只有我？」
文章來源：Twitter/@JasminStork
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