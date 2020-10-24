巴西伊普埃拉斯（Sueiras）本月初發生一起森林大火，期間出現一個小插曲，只見消防員趕抵現場時，正好遇見一隻負傷的食蟻獸從叢林中逃出，但牠看見消防員後嚇得沿路狂奔，直到精疲力竭後才對著消防員做出「張手投降」的動作，背後原因讓人心疼。

塞阿拉州（Ceará）軍事消防局的杜特拉中尉表示，當時這隻負傷的食蟻獸試圖逃出著火的叢林區，消防員見狀後便跟在牠身後，想對牠伸出援手，不過反倒嚇得牠沿路狂奔，直到跑到精疲力竭了，才停在原地對著消防員展開雙臂，做出貌似「投降」的動作。

杜特拉中尉指出，食蟻獸之所以會有「張手投降」的舉動，是因為牠當下感到害怕，才會下意識做出威嚇的動作，「因為張開雙臂能讓自己身形看起來更大，達到威嚇敵人的效果」。目前小食蟻獸已經順利野放到另一個和牠原生環境相似的地方，生存無虞。

事實上，食蟻獸「張手投降」的舉動看似無害，但牠擁有強大的臂力和尖銳的爪子，過去就曾有民眾不慎被劃破動脈血管，流血致死的案例，千萬不可不慎！