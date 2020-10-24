大陸一名52歲李姓男子過去曾參與一起鬥毆事件，隔日因為聽到自家附近有警笛聲響，嚇得他連夜離家成為亡命之徒，展開長達30年的逃亡生涯。直到本月，他終於受不了這樣暗無天日的日子，崩潰向警方自首，這才發現根本沒有他涉案的紀錄。

根據陸媒《銀川晚報》報導，李男於1990年的某天晚上，當時年僅22歲的他和友人相偕喝酒，後來因為瑣事和另一群人發生口角，事後對方還跑到友人住處大肆破壞，他與友人也隨即展開回擊，最後才逃離現場。

沒想到隔日他在睡夢中時，突然聽見自宅外面傳來警笛聲，擔心警方找上門的他，立刻收拾行李，丟下6、70歲的年邁雙親開始逃亡。

「整整30年了，太煎熬了！」這期間，他一路逃到內蒙古山區和寧夏，靠著在礦區、工地和磚廠打零工度日，擔心暴露身分的他不敢住旅館、交朋友，也不敢和親友聯繫，天天膽顫心驚，一晃眼就是30年。

直到本月15日，他終於受不了，於是跑到寧夏銀川市公安局自首，沒想到警方調查後發現，他並沒有涉案或是逃亡紀錄，而他得知自己白逃亡一場後，瞬間情緒崩潰，掩面痛哭。

最慘的是，李男因為沒用過身分證和手機，加上早已忘了身分證號碼，因此無法購買車票回徐州家鄉，就連戶籍也早被註銷。最後總算在警方協助下，才輾轉聯繫上親人，並得知在他這30年的逃亡期間，父母早已雙雙離世，讓他再度淚崩。