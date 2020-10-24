受到新冠肺炎影響，全球觀光產業屢受重創，不過台灣一處人氣地標卻意外受到外國網友關注，尤其是霸氣典雅的建築，讓不少人驚艷直呼媲美《哈利波特》系列電影的霍格華滋場景。

本月20日深夜，一名外國網友在素有美版「PTT論壇」之稱的「Reddit」討論區，上傳自己前往台中知名打卡熱點「宮原眼科」冰淇淋店朝聖的照片，碰巧裡頭空蕩蕩，讓他得以將宮原眼科內部的典雅裝潢給完整捕捉下來，但也不禁感嘆「從沒看過這個地方沒人的樣子！」

畫面中可見，仿造復古挑高圖書館的設計，加上富麗堂皇的內裝，創造出新舊時代的魔幻空間，讓不少Reddit網友看了驚艷連連，坦言無法想像一間冰淇淋店竟然能夠蓋得如此典雅，更有人大讚彷彿置身在《哈利波特》系列電影的霍格華滋場景；也有網友直言猶如電影裡的古靈閣巫師銀行。

此外，也有外國人分享自己的朝聖經驗，提到「上次我去的時候，人多到完全不可能拍出這樣的畫面！而且樓梯上也擠滿了預約顧客，三樓則是完全封閉的，讓我超失望」。

事實上，宮原眼科建於西元1927年，是由日本眼科博士宮原武熊所興建，也是日治時代台中規模最大的眼科診所，直到1945年日本戰敗，宮原武熊返回日本，宮原眼科則由台中衛生院所接收，但是隨著建築物年老失修，老舊的衛生院也變成了危樓，更在九二一大地震後成了廢墟。直到「日出」經營團隊找來兩位建築師、一位古蹟修復博士，耗時一年半，共同打造出現代感十足的知名地標，這才逐漸引來大量人潮。