狗的智商雖然沒有人類高，但牠們卻富有極高的同情心，讓人看的相當欽佩。巴西有一隻8個月大的流浪幼犬，當時幸運被一對夫妻領養，豈料有一天氣溫驟降，愛犬竟咬了大毯子跑出家門，讓女主人感到相當困惑，跟上前一看才發現超暖真相，愛犬竟與另一隻浪浪分享毯子，畫面讓人非常感動。

綜合外媒報導，3年前蘇蘭（Suelen Schaumloeffel）與丈夫在大街上，發現一隻8個月大的流浪幼犬，因此便將牠收編帶回家，並取名為「拉娜（Lana）」，儘管牠擁有了溫暖的新家，但仍難以忘懷被遺棄後流浪街頭的感覺，當時夜晚氣溫驟降，因此男主人便買了一條大毯子讓拉娜保溫。

Melts my heart! ❤️ 由 The Dog Channel 發佈於 2020年6月29日 星期一

一日男主人外出，拉娜竟趁開門時，咬著大毯子就往外跑，讓蘇蘭感到相當困惑，因此緊跟在後，發現拉娜走在柵欄旁，隨後將一半的毯子往外推，而對面則趴著另一隻流浪狗，原來拉娜是想與好朋友分享，由於當時天氣很冷，牠非常能理解流浪在外的感受，儘管自己擁有了幸福的家，也希望將這一份溫暖分享給朋友。

這一幕讓蘇蘭非常感動，表示「牠為朋友做了如此美好的事，提醒我『同理心』真的很重要，我們有時會忘記，自己是有能力可以改變其他人的生活」，而事後他們曾試圖靠近流浪狗給予幫助，但牠一看到有陌生人接近，就會趕緊逃開，因此蘇蘭經常在家門外放食物和水，希望讓浪浪放下戒心，幫助牠找到新家，而這一張照片近日又在網路上瘋傳，再次感動許多網友。