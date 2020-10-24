雲南羅平發現了疣齒魚科魚類化石，經鑑定屬2.44億年前的三疊紀，是目前所知世界上最古老的，被命名為「雲南暴魚」，此發現也更新對羅平生物群的食物鏈網認知，而「雲南暴魚」的化石曝光後，上面的「魚骨清晰可見」，也讓不少人大開眼界。

「雲南暴魚」的發現刷新對三疊紀的認知，讓科學家驚呼(影片來源/youtube/CCTV中文國際)

綜合陸媒報導，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所在雲南羅平，發現迄今所知最古老的疣齒魚科化石「雲南暴魚」，身體長34公分，距今2.44億年，存在時代為中三疊世安尼期，在食物鏈網位於較高位置，是目前羅平生物群中已知最大的肉食性基幹新鰭魚類。

研究員徐光輝表示，經歷二疊紀末生物大絕滅後，三疊紀生物復甦成為重要標誌，但過去一直未發現大型肉食性基幹新鰭魚類，因此讓不少人誤以為，羅平生物群的生活環境水體較淺，而海洋生態系統尚未完全恢復，直到發現「雲南暴魚」後也刷新認知，與近幾年發現的大型肉食海生爬行動物結合，表示在中三疊世早期已建立成熟又復雜的食物鏈網，見證大滅絕後生物的復甦。

更提到，三疊紀肉食性基幹新鰭魚類過去以疣齒魚為代表，體長可長到65公分，生活於歐洲及華南中、晚三疊世海洋環境，而新發現的「雲南暴魚」屬疣齒魚近親，且目前只在雲南羅平發現，表示它是疣齒魚科最古老屬種。而「雲南暴魚」的上、下頜口緣牙齒，都比疣齒魚更有力，主要以小魚、甲殼動物、軟體動物和雙殼類為生。

相關研究內容發表於國際學術期刊《PeerJ》，而「雲南暴魚」的發現具有非常重要的意義，能夠瞭解早期新鰭魚類各主要類群系統發育關係，還有輻射演化、生態適應等，疣齒魚科也被納入分支系統學研究中，重新建構早期新鰭魚類分支進化樹。不少網友驚呼「還可以看到魚骨清晰條紋」、「真是個偉大的發現」。