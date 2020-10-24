沒想到動物也有「雌雄同體」！美國賓夕法尼亞州西部秋季遷徙過程中，經常能看到美洲雀科大型鳴禽「玫胸白斑翅雀 (Rose-breasted grosbeak)」，但有趣的是，上個月24日發現一隻奇怪的玫胸白斑翅雀，左右兩側羽翼的毛色竟不同，竟然是罕見的「雌雄雙嵌體」，機率甚至只有百萬分之一。

根據《CBC》報導，雷克托（Rector）火藥廠自然保留區（Powdermill Nature Reserve）研究人員，發現了一隻毛色特殊的玫胸白斑翅雀，目前至少1歲大，左側羽翼為黃色(雌性)，而右側則為紅色(雄性)，顏色差異非常明顯，而這就是所謂的「雌雄雙嵌體（bilateral gynandromorphy）」，也就是外表一半為雌性一半為雄性。

玫胸白斑翅雀不只左右毛色不同，右翼也比左翼稍長一點點(影片來源/youtube/LiveScience)

保留區鳥類繫放計畫經理林賽（Annie Lindsay）表示，經過測量後發現，牠的右翼比左翼稍長，這也是雌雄玫胸白翅斑雀間的差異，而雌雄嵌合體從身體一分為二，明顯展現雌雄的特徵，體內也可能與體外一樣雌雄各半，而雌雄嵌合體與「雌雄同體」稍有不同，「雌雄同體」同時擁有兩性繁殖器官，但外表通常只為單一性別。

One of the researchers described as akin to "seeing a unicorn." 由 CBC Nova Scotia 發佈於 2020年10月18日 星期日

為何會有「雌雄雙嵌體」現象？專家推測可能是鳥類在發育早期，由於細胞沒有完整分裂而造成，不過科學家對於雌雄雙嵌體鳥類了解較少，目前仍不清楚牠們是否有繁殖能力、雄性部分是否會唱歌求偶，但由於發現時並非繁殖季節發現，團隊只能採集羽毛樣本進行基因分析。

This cardinal is what scientists call a gynandromorph — an organism that displays both male and female sex characteristics ♂️♀️ | CBC Radio 由 CBC 發佈於 2019年2月6日 星期三

而火藥廠自然保留區近60年來，記錄了80萬隻鳥類，其中只發現5隻雌雄雙嵌體，林賽提到在過去15年間，只見過另一隻雌雄嵌合體的玫胸白翅斑雀，而鳥類繫放研究室野生動物生物學家拜史塔克（Danny Bystrak）提到，檢視過去15年來的紀錄，機率似乎剛好就是百萬分之一。而在2019年，鳥類專家雪莉（Shirley Caldwell）也曾發現一隻雌雄雙嵌體的北美紅雀(cardinal)，右側毛為雄性的鮮紅色，左側則是雌性黃褐色。