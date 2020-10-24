死裡逃生！澳洲有一隻針鼴寶寶，疑似被兩鳥爭奪搶食，當時烏鴉、喜鵲吵得不可開交，針鼴寶寶幸運在搶奪中，掉落至一戶人家的陽台上，而住戶發現後，趕緊通報野生動物保護組織，針鼴寶寶幸運躲過被吃掉的命運。

針鼴寶寶每天狀態都在改善，但由於年紀太小，在野外根本無法自行生存，因此仍需飼養員照顧(影片來源/youtube/Taronga Zoo Sydney)

位於雪梨的塔龍加動物園（Taronga Zoo）近日收容一隻針鼴寶寶，身上滿是抓痕，還有被鳥喙啄傷的狀況，資深飼養員莎拉(Sarah Male)提到，通報民眾當時在自家陽台上休息，期間聽到「砰」的聲響，低頭便發現一隻針鼴寶寶摔在地上。

住戶隨後望向一旁的樹查看，在距離陽台約4公尺的高空，發現一隻烏鴉與一隻喜鵲正在爭執。莎拉推測，針鼴寶寶可能被其中一隻鳥抓走，沒想到途中另一隻鳥飛來搶奪，在爭吵過程中，鳥不小心鬆開爪子，使針鼴寶寶幸運逃脫，並掉落在民眾的陽台上，也使針鼴寶寶被迫與媽媽分開。

目前針鼴寶寶的恢復狀況良好，身上傷口逐漸復原，體重增加不少，也開始長出短毛。但莎拉提到，雖然針鼴寶寶狀態每天都在改善，但由於牠年紀太小，在野外仍需依靠媽媽，因此在接下來的幾個月裡，他們仍會繼續照顧牠，「塔龍加動物園人工飼養了許多動物，但照料如此幼小的針鼴寶寶仍是新體驗」。