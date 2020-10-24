智利有14隻極度瀕危的「洛阿水蛙」（Loa water frogs），2019年被發現困於卡拉馬市（Calama）外的泥窪中，當時幸運被救出，之後便空運至首都聖地亞哥的動物園，經由爬蟲學家細心照顧，順利保住其中12隻水蛙，更於今年10月初順利產下200個後代。

「洛阿水蛙」順利產下200個後代，解決瀕危的險境(影片來源/youtube/Newzee)

根據《BBC》報導，爬蟲學家查里爾（Andrés Charrier）於去年，發現卡拉馬市外的溪流已枯竭，便啟動生物救援任務，於泥濘水坑中發現14隻「洛阿水蛙」，由於棲息地遭採礦業、農業及房地產業開發，當地水源遭非法取用，導致水蛙棲息地被破壞，根本難以覓食、生存，被發現的14隻水蛙嚴重脫水且營養不良。

Rescued endangered Loa water frogs have 200 offspring https://www.bbc.com/news/world-latin-america-54643583 #zoonewsdigest #iizc @zoonewsdigest 由 ZooNews Digest 發佈於 2020年10月23日 星期五

所幸被查里爾團隊及時發現，並以空運方式，運至1500公里外聖地亞哥的動物園，但救援難度並不小，園方設法複製出水蛙棲息地的水質條件，與良好的生存環境，最終成功讓其中12隻恢復健康，原本極度瀕危的「洛阿水蛙」成功繁殖，更於今年10月初，順利產下200個後代，解決瀕危的險境。

這喜訊也受到好萊塢巨星李奧納多（Leonardo DiCaprio）的關注，更在社交平台上稱讚智利政府。不過共同參與研究的羅伯斯（Gabriel Lobos）表示，目前最大的挑戰，就是恢復「洛阿水蛙」的棲息地，讓牠們能夠回歸大自然，去年他也曾說過，對「洛阿水蛙」的復育也應喚起人類對生態保護的重視。