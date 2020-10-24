每次到動物園看長頸鹿時，會發現園方幾乎都將飼料草掛起來，方便長頸鹿食用，但若在野外時，長頸鹿腿部這麼長，該如何吃地上的草呢？近日國外有網友分享，野生長頸鹿吃地面上草的影片，獵奇的姿勢讓1064萬人驚呼「長知識了！」。

長頸鹿是世界上最高的哺乳動物，特徵是長脖子、長腿及皮骨角，主要以含羞草亞科為主的木本植物樹葉、水果及花朵為食，由於擁有優勢的長脖子，因此牠們能吃到其他動物，無法吃到的植物，但在野外生存時，牠們雖大多吃樹上的植物，但偶爾也會吃地上的草。

I’ve never wondered how a Giraffe eats grass before, but this is majestic! pic.twitter.com/9pjbTugdKm — Daniel Holland (@DannyDutch) October 12, 2020

不過長頸鹿脖子雖然極長，但與修長的腿相比仍是稍短，有時就算彎下脖子，也無法順利碰到地，究竟要如何吃到地面的草，也引發眾人好奇。英國網友@DannyDutch近日就分享長頸鹿覓食影片，只見牠雖然能低下頭，但脖子仍不及腿的長度，因此長頸鹿便以「開合跳」的方式，微開雙腿再低頭吃草。

有趣的吃法，也讓不少人驚呼「牠們好像在玩開合跳」、「只是想低頭吃草，沒想到這麼辛苦」、「長頸鹿一定在想『可惡的進化論』」、「長頸鹿一定很生氣，因為長長了脖子，如今卻還得做劈腿的動作，才能搶地面上的食物」。而長頸鹿喝水時，也同樣是將雙腿微開低頭喝，而睡覺時則是將身體縮成一團坐在地上，脖子朝內側彎曲。