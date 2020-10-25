現代人生活繁忙，不少人都會透過相親來認識新朋友，不過對於陌生的相親對象，一定要保有一份警戒心。前陣子，大陸才發生一名女性帶著23名親友去相親，吃了共8.5萬元想要測試男方的氣度，最近又有類似的受害事件傳出，女子竟找來4名朋友爽吃高級日式料理要男方請客，讓男子同樣氣得當場走人。

根據陸媒報導，這起事件發生在浙江寧波，32歲的銀行職員陳陽在母親的介紹下要和幼稚園老師小嚴進行相親，當天的地點由女方選擇，是一間高級的日本料理店，陳陽估算了一下可能的價錢，認為還在可承受範圍之內，便決定這頓由自己請客。

然而小嚴不但遲到了半小時，還一坐下就自顧自地點了一大堆菜，但吃不了幾口她就喊著自己飽了，接著說有朋友在附近，已經約過來一起吃飯，要陳陽不要在意，4名朋友落座後她們就開始聊天，把陳陽一個人晾在旁邊，期間甚至又加點了好幾道菜。

終於等到相親飯局結束，陳陽先走到櫃檯準備結帳，然而一看帳單竟將近5000人民幣（約新台幣2萬），讓他非常傻眼，覺得小嚴根本是把自己當成冤大頭，於是跟店員告知女方會結帳後就直接離開。

事後，他轉了1000人民幣（約新台幣4290元）給小嚴，當作自己這頓的餐費，不過小嚴卻氣炸了，直罵他小氣，連請女生吃頓飯都不肯，這件事也傳到了媽媽耳裡，指責他奇葩，但陳陽並不在乎，認為對方既然沒有要真誠對待他，那麼他也沒有必要以真心相待。