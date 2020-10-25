貓咪為了報答主人，常常會叼一些自己捕到的獵物或撿到的物品，放在門口作為禮物。最近，美國一戶人家的愛貓就叼來了一條稀有的「雙頭蛇」，讓主人一家看到都非常震驚，就連專家也直呼這是自己第一次親眼看見。

綜合外媒報導，這戶人家居住在佛羅里達州，凱（Kay Rogers）表示他們家的愛貓經常會到外面冒險，並且帶著各式各樣的「禮物」回家，前陣子這隻貓咪竟叼來了一條稀有罕見的「雙頭蛇」，凱和女兒都非常震驚，只好先將牠裝進寶特瓶中，並通報佛羅里達魚類和野生動物保護委員會（The Florida Fish and Wildlife Conservation Commission），透過委員會的指導來照顧這條雙頭蛇。

據悉，雙頭蛇是因為胚胎分裂不完全或是環境等因素造成的，2個大腦對於同一件事物的反應也有所不同，因此相當不利於牠們逃脫、覓食；凱透露當她在餵食雙頭蛇的時候，她發現蛇非常不協調，一顆頭會準確地朝著食物的方向前進，但另外一顆頭卻朝著反方向爬，她也明白雙頭蛇在野外生存的不易，「我真的只是希望牠可以成長，可以有人照顧牠、給牠最好的機會，或許以籠養的方式是最好的選擇」。

而爬蟲專家強納森（Jonathan Mays）也驚呼自己是第一次看見雙頭蛇，目前已經把牠帶回委員會，交由專業的工作人員來照顧、監看這條雙頭蛇的情況，且經過研究，顯示牠的品種為「黑遊蛇」，通常以青蛙、蜥蜴和小蛇作為食物來源。