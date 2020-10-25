雖然動物們大多都依靠天性和本能在生活，但偶爾也會做出一些與人類相似的行為，讓大家看到後都相當驚訝。美國一戶人家日前外出旅遊，沒想到卻目擊一隻黑熊雙腳站立、搖晃行走，還打開車門的畫面，嚇得他們急著發出「野獸吼叫」，成功將黑熊給驅趕。

黑熊開車門手法超熟練(影片來源/YouTube/CBS Chicago)

根據外媒報導，布萊恩（Brian Franczak）和他的妻小們日前為了慶祝祖母的生日，而開車前往田納西州。事發當時，布萊恩一家人正好從小木屋中走出來，沒想到卻看見一隻黑熊爬行到他們的車旁，接著靠著車身站立起來，用手熟練地打開了車門。

儘管這一家人的心願就是希望可以看見熊，但這一幕太過衝擊，讓在場的人都嚇了一大跳，不敢再輕易往前靠近，而這隻黑熊甚至還跳上了汽車後座，布萊恩一行人只好發出「野獸的叫聲」，試圖將黑熊驅趕離開，最終牠才跳下了車子，緩步朝旁邊的樹林中走去。

女兒奧莉維亞（Olivia Franczak）表示，當時她正在參加卡丁車比賽，只是通過電話得知這件事情，一開始她還不可置信，以為只是叔叔假扮成熊的模樣坐上車。

不過田納西州野生動物資源局（The Tennessee Wildlife Resources Agency）也提醒居民以及來訪的遊客，平時最好是將車門鎖緊，並把食物和垃圾放置在動物沒有辦法接觸到的地方。