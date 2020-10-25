近日，印尼一名78歲的老翁迎娶了一名17歲的少女，當天的聘禮多到甚至要用2台貨車才裝得下，「爺孫戀」的照片曝光後立刻震驚全網，儘管2人年紀相差了61歲，但感情還是十分甜蜜，他們也在婚禮上期許，希望2人可以盡快生個孩子。

78歲老翁娶回17歲少女(影片來源/YouTube/CNN Indonesia)

綜合外媒報導，今年78歲的老翁薩爾納（Abah Sarna）已經喪偶多年，目前和子女、孫子一起同住，他在購買汽油供灌溉設備使用的店家中，認識了17歲少女諾妮（Noni）的父母，之後因為諾妮經常幫忙父母送汽油到薩爾納的田地而逐漸熟識，2人也因此日久生情，雖然一開始父母非常反對這段相差61歲的「爺孫戀」，但最終也還是選擇接受。

就在這個月，2人舉辦了婚禮，老翁順利將心儀的少女娶回家，當天的聘禮多到需要請來2台貨車才裝得下，內容包含了機車、家具、電器等物品，另外還準備了11克的黃金和折合台幣約1.6萬的聘金。

在婚禮中，薩爾納親吻了諾妮的額頭，並且甜蜜地說出自己的願望，「希望可以盡快生一個孩子」；而這場婚禮的照片被分享到社群平台後，震驚了不少網友，引起大家熱烈的討論。